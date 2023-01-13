13 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителя Нижнего Тагила судят за покушение на убийство у кальян-бара

Направлено в суд уголовное дело жителя Нижнего Тагила, обвиняемого в покушении на убийство.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в сентябре 2021 года у кальян-бара по улице Орджоникидзе: пьяный уралец спровоцировал конфликт со своей сожительницей и начал оскорблять ее. За девушку вступился находившийся неподалеку ее брат. После этого конфликт быстро перерос в разборки.

Сожитель девушки схватил с земли осколок бутылки и с силой нанес им удар в область шеи брата. Однако убийства не случилось, потому что в ситуацию вмешался их общий знакомый, который выбил осколок из рук агрессора. Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Теги: покушение, убийство, суд, Нижний Тагил



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