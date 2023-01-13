13 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: дума Перми

В Челябинской области аудиторы проверяют областную наркологическую больницу

Контрольно-счетная палата Челябинской области проведет проверку в областной клинической наркологической больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Учреждение участвует в реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Челябинской области" по направлениям совершенствования оказания специализированной медицинской помощи. По данному направлению в прошлом году было выделено 229 млн рублей.

Аудиторы проверят выполнение показателей государственного задания, расходование целевых средств, а также использование государственного имущества и земельных участков.

Теги: КСП, проверка,



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