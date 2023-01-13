13 Января 2023
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Общество В России
Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Начата разработка вакцины от новых штаммов ковида, в том числе от "кракена"

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работают над созданием новой вакцины против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе и от "кракена". Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Он уточнил, что эту вакцину можно будет задействовать против вариантов коронавируса с буквой Х — XBB и XBВ.1.5.

По словам Гинцбурга, неизвестно, как быстро будет распространяться "кракен", но вакцину необходимо сделать быстро, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что первый случай "кракена" в РФ выявлен в Пензенской области. Роспотребнадзор не исключает, что "кракен" может стать доминирующим среди других штаммов COVID. При этом ведомство не планирует увеличивать антиковидные ограничения из-за появления в России подштамма.

Теги: вакцина, кракен, гинцбург



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