Тюменцы могут остаться без агрегатора такси из-за дефицита новых авто

Тюменские автопарки такси из-за требований одного из агрегаторов могут лишиться возможности работать с ним, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на директора "Гильдии таксистов Тюменской области" Сергея Шеридана.

По его словам, основная проблема — это износ автопарка в условиях дефицита новых авто. О каком именно агрегаторе идет речь, он не уточнил.

"Плохо в плане покупки новых авто, потому что их нет, а основной монополист агрегатор такси требует свежие автомобили, поэтому они [таксопарки] не могут с ним сотрудничать. Машины сначала из "комфорта" попадают в "эконом", а из эконома удаляются, если машина старая", — пояснил Сергей Шеридан.



По его словам, из-за отсутствия новых авто ближайшие два года станут тяжелыми для автопарков. При этом эксперт отметил, что дефицита кадров в Тюмени среди таксистов нет.



В "Яндекс.Такси" сообщили, что из-за логистических сложностей и ухода с рынка многих автопроизводителей восполнять машины в таксопарках действительно стало сложнее. "Яндекс.Такси" ведет переговоры со всеми доступными автопроизводителями о поставках крупных партий машин таксопаркам на приемлемых для них рыночных условиях. Отдельно отмечаем потребность в запчастях и обслуживании поставляемых машин.



Компания планирует оказать помощь в наращивании поставок авто в такси и привлечении на рынок новых партнеров-производителей.