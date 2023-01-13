"Ъ": Кремль готовится к президентской кампании 2024 года с участием Путина

В администрации президента России готовятся к президентской кампании 2024 года с участием Владимира Путина, хотя тот еще не объявлял о желании снова стать главой государства, пишет "Коммерсант". По прежней Конституции Путин не имел права баллотироваться в 2024 году, но обновление главного закона страны "обнулило" его президентские сроки и позволяет ему в теории оставаться президентом до 2036 года.

По словам источников издания, представители внутриполитического блока АП прорабатывают различные сценарии выборов и исходят из того, что кампания пройдет по плану, в 2024 году, а Путин примет в ней участие. В рамках такого плана недавно проходило обсуждение предстоящих выборов с экспертами.

Источники утверждают, что обкатывать стратегию кампании будут на крупных выборах 2023 года. Из-за спецоперации предстоящие выборы президента будут проходить в сильно изменившихся относительно последних 20 лет условиях, поэтому кремлевские политтехнологи хотят "прощупать почву".