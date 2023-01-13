13 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Желающих нет: в Свердловской области не будут вновь открывать пункты вакцинации в ТЦ

В Свердловской области не будут возобновлять работу мобильные пункты вакцинации в торговых центрах. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил главный внештатный специалист Минздрава региона по медицинской профилактике Александр Харитонов.
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Напомним, пункты вакцинации в ТЦ работали до 29 декабря. На сегодняшний день поставить прививку от различных инфекций можно только в поликлиниках.

Как рассказал сегодня Александр Харитонов, в свердловских поликлиниках пока не наблюдается большого потока желающих пройти вакцинацию.

"Не планируем открывать прививочные кабинеты в торговых центрах. Каждый врач в медицинской организации на счету, и при высоком уровне заболеваемости острыми респираторными инфекциями дефицит кадров ощущается. Поэтому [пункты в ТЦ откроются] если мы увидим очереди в наших поликлиниках", - пояснил Харитонов.

Он добавил, что вакцины в Свердловской области на сегодняшний день достаточно.

Напомним, на этой неделе в России был зафиксирован первый случай заражения штаммом COVID-19 "кракен". Сообщалось, что он может стать доминирующим среди других штаммов.

Теги: пункты, ТЦ, открытие



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