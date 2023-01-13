13 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Березовском пропала восьмиклассница-мусульманка 

В Березовском утром 12 января пропала 14-летняя Шахноза. Девочка сказала близким, что отправилась в школу, но до класса так и не дошла. Родные пытались сначала найти подростка собственными силами, но почти сутки спустя все же обратились за помощью в полицию.

Как рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, до этого мать отчитала дочь за недостаточное внимание, которое та оказывает учебе.

"Девочка вчера в 08:25 ушла из дома по улице Красных Героев в школу, по крайней мере, так она сообщила родным, но в класс так и не пришла и домой не вернулась. Телефона у Шахнозы не имеется. Семья, в которой воспитывается восьмиклассница местной школы, неполная. Мама 1977 года рождения, уроженка одной из бывших союзных республик, гражданка РФ, работает фасовщицей в коммерческой фирме. Папа девочки живет отдельно. Законные представители сначала самостоятельно искали школьницу, но когда результата не достигли, обратились сегодня, 13 января, в два часа ночи за помощью в полицию", - отметил Горелых.

Школьница была одета в черную куртку по колено с меховым капюшоном, черные джинсы и черные бархатные сапоги, при себе сине-белый рюкзак. Глаза карие, худощавое телосложение, рост 160 см., длинные черные волосы.

Розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. В МВД отрабатывают круг ее связей, чтобы составить список мест, где она может находиться. Также полиция прорабатывает и другие сценарии события. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00 или координатору поиска, Игорю - 89623165542.

Теги: Березовский, розыск, подросток, мусульманка



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