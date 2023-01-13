13 Января 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени в пользу ребенка, на которого упало дерево, взыскали 329 тысяч рублей

В Тюмени в пользу ребенка взыскали 329 тыс. руб. за упавшее на него дерево, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2022 года во время прогулки у дома 49 по улице Ватутина. Из-за падения дерева девочка получила раны, ушибы, ссадины тела и головы. Также упавшим деревом сломан электросамокат, на котором она каталась. В Областной клинической больнице №2 ребенку оказана медицинская помощь.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании причиненного ущерба и компенсации морального вреда с "ЛесПаркХоз", на которое возложена обязанность по осуществлению текущего контроля за состоянием зеленых насаждений, произрастающих на озелененных территориях Тюмени. Суд удовлетворил требования прокурора.

Решение суда в законную силу не вступило.

Теги: дерево, ребенок, самокат



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