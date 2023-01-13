13 Января 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Amur Mash&quot; / t.me/amur_mash

Тысячи мертвых сардин выбросило на берег острова Кунашир

В Сахалинской области на берег острова Кунашир выбросило огромное количество мертвых сардин, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, местные жители начали замечать первых мертвых рыб несколько дней назад. Отмечается, что сейчас сардины покрывают бухту Первухина плотным ковром.

Специалисты не нашли на берегу и в воде загрязнений. Шторма, после которого бывает подобное, тоже не было. Причину инцидента предстоит выяснить после множества анализов и экспертиз.

Ранее на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено 2,5 тысячи мертвых тюленей. В минприроды региона заявили, что их гибель вызвана естественными природными факторами. В Роспироднадзоре считают, что причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание.

Теги: сардины, кунашир, мертвая рыба



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