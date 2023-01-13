В России отменена отсрочка от мобилизации для многодетных отцов

Минобороны отменило отсрочку от мобилизации для многодетных отцов. Об этом, комментируя свою встречу с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой, которая входит в экспертный совет комитета и рабочую группу по проекту ФЗ "О психологической помощи населению РФ", заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта директивы Генштаба от 4 октября 2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. Соответствующий документ, по словам Ирины Киркоры, был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью теперь уже бывшего начальника Генштаба Валерия Герасимова, и нашёл подтверждение в ее разговоре с представителем Генштаба", - написала Останина в своем Telegram-канале.

Попытки добиться от МО ответа на правительственную телеграмму от 30 декабря успехом не увенчались.

Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут.

"Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить. Народ у нас понятливый. А вот уважения к нему со стороны отдельных представителей власти нет. Совсем нет. Народ поменять нельзя, а вот этих самых отдельных?" - говорит Останина.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс., из которых 49 тыс. уже выполняют боевые задачи. В Госдуме не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. Спикер Совфеда Федерации Валентина Матвиенко, говоря о второй волне мобилизации, сообщила, что "эта тема не обсуждается, ее нет в повестке".