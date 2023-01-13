Володин анонсировал конфискацию российского имущества "негодяев", уехавших за рубеж

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны. Он предлагает конфисковать имущество у "негодяев", уехавших из России.

"В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, её жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц. <…> Согласно законодательству РФ, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооружённых сил. Установить состав преступления — это задача следствия. Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно", - пишет Володин в своем Telegram-канале.

"Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться", - продолжает "единоросс".

"В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб", - заключает спикер Госдумы.