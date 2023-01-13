Признавшегося в употреблении допинга россиянина лишили медали ЧЕ

Метатель молота Сергей Литвинов дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Решение принято на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Накануне Литвинов признался, что употреблял допинг во время подготовки к отбору на Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году. По его словам, это был туринабол и оксандролон. На ОИ в итоге Литвинов не отобрался, не пройдя квалификацию на чемпионате России.

Дисквалификация Литвинова будет действует с 8 ноября 2021 года по 7 ноября 2023 года. Результаты спортсмена, достигнутые на соревнованиях с 14 июля 2012 года по 25 февраля 2016 года, подлежат аннулированию. Таким образом, Литвинов лишается бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года.