В Челябинской области рекомендовали вакцинировать от гепатита А медработников и сотрудников общепита

В Челябинской области усилят мероприятия по профилактике вирусного гепатита А. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Минздраву Челябинской области рекомендовано вакцинировать от гепатита А сотрудников общепита и пищевой промышленности, медработников, коммунальщиков, которые обслуживают водопроводные и канализационные сети, специалистов по работе с населением. Ведомство должно до 15 января сформировать план подлежащих вакцинации, а также обеспечить готовность медицинских организаций к оказанию помощи больным гепатитом А. Правительству региона поручено принять меры пол обеспечению населения доброкачественной питьевой водой.

Предприятиям общепита поручено усилить дезинфекционный режим и контроль за исполнением санитарно-эпидемиологических требований. В школах рекомендовано проводить дополнительную дезинфекцию и выявлять учеников с симптомами гепатита А.

Такие меры приняты в связи с регистрацией очагов гепатита А среди жителей региона. Так, в ноябре в Магнитогорске в школе № 39 зарегистрированы три случая вирусного гепатита А среди детей. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. 420 контактных детей начальной школы привили вакциной Хаврикс 720 за счет средств областного бюджета.

В январе несколько жителей Челябинска попали в больницу с гепатитом А после обеда в кафе. На предприятиях общественного питания были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал отстранили от работы и обследовали на вирусный гепатит А. По данному факту проводится доследственная проверка.