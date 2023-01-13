Скончалась единственная дочь Элвиса Пресли

Певица Лиза Мария Пресли, единственная дочь покойного Элвиса Пресли и Присциллы Пресли, скончалась в четверг через несколько часов после того, как ее госпитализировали из-за остановки сердца, сообщила ее мать. О причинах остановки сердца не сообщается.

Лизе Марии было 54 года.

"Пожалуйста, молитесь за нее и нашу семью. Мы чувствуем молитвы и соболезнования со всего мира и просим уважать наше уединение в этот момент", - говорится в заявлении Присциллы.

Последний раз Лизу Мари Пресли видели во вторник вечером на церемонии вручения премии "Золотой глобус", которую она посетила со своей матерью, чтобы поддержать фильм База Лурмана "Элвис" о ее покойном отце.

В 2020 году сын Лизы Марии Пресли Бенджамин Кио покончил с собой в возрасте 27 лет. Лиза Мария Пресли ранее была замужем за Майклом Локвудом, Николасом Кейджем, Майклом Джексоном и Дэнни Кио. Помимо сына у нее остались три дочери от разных браков: Райли Кио, Финли Аарон Лав Локвуд и Харпер Вивьен Энн Локвуд.

Лиза Мария неоднократно говорила после смерти сына, что не может справиться с пережитым горем.