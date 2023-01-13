13 Января 2023
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

МИД РФ: В случае возобновления переговоры России и Украины должны быть прямыми

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что в случае возобновления переговоров с Украиной необходимо вести прямой диалог с Киевом, без посредников.

"Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми", — сказал он в интервью ТАСС.

Дипломат пояснил, что это было бы лучшим вариантом, так как "западные посредники часто преследуют собственные цели" и пытаются влиять на ход переговоров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что "сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона". Он пояснил, что для начала переговоров Украина должна быть готова обсуждать требования России, "которые хорошо известны".

Теги: переговоры, украина, мид рф



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