В США в стычке с полицейским погиб родственник сооснователя Black Lives Matter

Близкий родственник соосновательницы движения за права темнокожих Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") Патриссы Куллорс погиб в США, умоляя о помощи, от рук полицейского. Страж правопорядка много раз применил к нему электрошок. Это следует из опубликованных видео с нагрудных камер полиции Лос-Анджелеса.

Трагедия произошла 3 января. Погибшим оказался житель города Кинан Дарнелл Андресон, которого сама Куллорс в опубликованном заявлении назвала своим кузеном и учителем английского языка, пишет РИА Новости. Согласно опубликованным записям с нагрудных камер, Андресон первым подбежал к полицейскому на мотоцикле, вызванному на место транспортного происшествия, и заявлял, что его пытаются убить. Он говорил, что совершил "выходку", а после отказался выполнять приказ офицера оставаться на месте и попытался скрыться.

Полицейский вместе с подъехавшей подмогой проследовали за ним, пытались арестовать и требовали от Андресона лечь на живот, однако тот отказывался, вырывался и продолжал кричать, что его хотят убить, прося о помощи. Один из полицейских предупредил, что применит электрошок в случае дальнейшего сопротивления, после чего Андерсон заявил, что его "пытаются (убить как) Джорджа Флойда".

В результате один из полицейских применил тейзер (пистолет-электрошок), сначала направив его с расстояния на Андресона, а затем начав многократно в упор бить его электричеством, приставив к спине шокер. Спустя несколько секунд Андресон ответил на требование полицейского прекратить сопротивление словами "хорошо" и просил о помощи, однако офицер вновь применил спецсредство. Позднее Андерсона доставили в больницу, где он скончался.