В США в стычке с полицейским погиб родственник сооснователя Black Lives Matter

13 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Фото: Leah Millis / Reuters

В США в стычке с полицейским погиб родственник сооснователя Black Lives Matter

Близкий родственник соосновательницы движения за права темнокожих Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") Патриссы Куллорс погиб в США, умоляя о помощи, от рук полицейского. Страж правопорядка много раз применил к нему электрошок. Это следует из опубликованных видео с нагрудных камер полиции Лос-Анджелеса.

Трагедия произошла 3 января. Погибшим оказался житель города Кинан Дарнелл Андресон, которого сама Куллорс в опубликованном заявлении назвала своим кузеном и учителем английского языка, пишет РИА Новости. Согласно опубликованным записям с нагрудных камер, Андресон первым подбежал к полицейскому на мотоцикле, вызванному на место транспортного происшествия, и заявлял, что его пытаются убить. Он говорил, что совершил "выходку", а после отказался выполнять приказ офицера оставаться на месте и попытался скрыться.

Полицейский вместе с подъехавшей подмогой проследовали за ним, пытались арестовать и требовали от Андресона лечь на живот, однако тот отказывался, вырывался и продолжал кричать, что его хотят убить, прося о помощи. Один из полицейских предупредил, что применит электрошок в случае дальнейшего сопротивления, после чего Андерсон заявил, что его "пытаются (убить как) Джорджа Флойда".

В результате один из полицейских применил тейзер (пистолет-электрошок), сначала направив его с расстояния на Андресона, а затем начав многократно в упор бить его электричеством, приставив к спине шокер. Спустя несколько секунд Андресон ответил на требование полицейского прекратить сопротивление словами "хорошо" и просил о помощи, однако офицер вновь применил спецсредство. Позднее Андерсона доставили в больницу, где он скончался.

Теги: Black Lives Matter,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети