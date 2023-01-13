13 Января 2023
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Политика В России
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Матвиенко: Угрозы для целостности России отсутствуют, несмотря на давление Запада

Целостность России не сталкиваются ни с какими угрозами, несмотря на давление со стороны западных стран.

"Считаю, нам удалось выстроить федеративную государственность, которая не имеет уязвимых мест. Неоспоримый факт, что даже в условиях нынешнего жесточайшего экономического, политического, силового, информационного давления на нас со стороны Запада консолидация российского общества, целостность страны не сталкиваются ни с какими угрозами", - сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко "Парламентской газете".

По ее словам, совершенствование российского федерализма, взаимодействия с президентом РФ, институтами и структурами федеральной исполнительной и судебной ветвей власти - постоянная задача. Матвиенко отметила, что это критически важно в нынешнем быстро меняющемся мире, в условиях турбулентности в международных отношениях. 

Также председатель Совфеда сказала, что события 2022 года показали важность принятых в 2020 году поправок в Конституцию России.

Теги: Матвиенко, Запад, Совфед



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