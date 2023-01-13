Матвиенко оценила важность принятых поправок в конституцию России

События 2022 года показали важность принятых в 2020 году поправок в Конституцию России.

Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Если говорить про самый важный, памятный для меня закон, это, безусловно, внесение изменений в Конституцию в 2020 году… В результате Конституция стала подлинно российской, национальной, каждым своим словом соответствующей нашим традиционным ценностям. Насколько это важно - показали события 2022 года", - сказала она.

Матвиенко считает, что самым ярким событием в парламентской работе стало "принятие конституционных законов о вхождении в ее состав новых регионов, образовании новых субъектов Федерации". Она напомнила, что дважды участвовала в таких исторических событиях: возвращение Крыма и Севастополя в состав РФ в 2014 году и присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в 2022 году. "Мы, парламентарии, по сути, выступили выразителями воли миллионов людей, которые сохранили свою духовную связь с Россией, любовь к ней, стремление к воссоединению с Родиной", - заявила политик "Парламентской газете".

"Парламентарии в своей деятельности обязаны постоянно держать руку на пульсе жизни общества во всем многообразии составляющих его групп. Ни одна из них, даже самая малая, не должна чувствовать себя выпавшей из поля зрения государства, обделенной его вниманием. Осуществить это нелегко, но необходимо. Важнейший незаменимый инструмент решения данной задачи - постоянная связь палаты, сенаторов с гражданами, со структурами гражданского общества, с представляемыми ими субъектами Федерации", - подчеркнула председатель Совфеда.