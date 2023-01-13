МВД: педофилам могут запретить посещать детские площадки, школы, детсады и оздоровительные лагеря

В России педофилам могут запретить посещать детские площадки, школы, детсады и оздоровительные лагеря.

Инициатива принадлежит Министерству внутренних дел РФ. Ведомство разместило соответствующий проект закона на портале проектов нормативных правовых актов.

Сегодня максимальное наказание для педофилов — пожизненное лишение свободы, а минимальное — три года колонии. После выхода на свободу они в течение 8–10 лет находятся под административным надзором — до погашения судимости. Именно на это время и предлагается ввести новый запрет.

Юристы и правозащитники поддержали идею ужесточить контроль за преступниками. При этом у многих остались вопросы, как именно МВД реализует свою задумку.

"Ее исполнение требует доработки — сомнительно, что педофилы станут просто руководствоваться законом. Опять же кто будет проверять, что человек, сидящий на скамейке на детской площадке, осужден за преступление против половой неприкосновенности детей? Аналогичная ситуация с садами и школами", — заявила юрист Ирина Минина.

Как считает адвокат, управляющий партнер коллегии адвокатов "Антонова и партнеры" Краснодарского края Екатерина Антонова, помимо этого, на детских площадках нужно обязательно установить камеры видеонаблюдения. Об этом должны знать и сами осужденные педофилы — как и о введении ограничений, сообщают "Известия".