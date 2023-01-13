13 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Правительство РФ утвердило инвестпроект льготного лизинга российских самолетов

Кабмин России утвердил паспорт инвестпроекта льготного лизинга отечественных самолетов.

В его рамках планируется построить 63 авиалайнера, которые будут переданы в лизинг "Аэрофлоту" в 2023-2025 годах, следует из документа на официальном портале правовой информации. Инвестпроект предполагает строительство на российских предприятиях 18 самолетов МС-21, 34 Superjet и 11 Ту-214.

На реализацию программы направят 175,4 млрд руб. из Фонда национального благосостояния по льготной ставке 1,5%.

Для заказов других авиакомпаний будет создана отдельная программа финансирования, аналогичный проект предлагается реализовать и по лизингу водного транспорта.

Теги: самолеты, авиация, Аэрофлот



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