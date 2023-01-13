13 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Хинштейн заявил, что Роскомнадзор не требовал удалять сцены из "Эйфории" и "Секса в большом городе"

От российских видеосервисов "Амедиатека" и "Кинопоиск" никто не требовал вырезать сцены из сериалов "Секс в большом городе" и "Эйфория" из-за закона о "пропаганде ЛГБТ".

Об этом сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он считает, что это инициатива сервисов. "Более того, у Роскомнадзора нет никаких претензий к этим фрагментам и закон не обязывает менять, например, слово "гей" на "мальчик", — написал депутат.

Парламентарий отметил, что законом запрещена пропаганда ЛГБТ, а не упоминание представителей ЛГБТ.

Так Хинштейн ответил на пост журналистки Ксении Собчак о цензуре в сериалах. "Из сериалов вырезают ключевые сцены, существенно сокращают хронометраж, лишая, порой, целые сюжеты смысла", - написала она. Сообщалось, что из сериала "Секс в большом городе", который доступен на "Кинопоиске" по дополнительной подписке на "Амедиатеку", вырезали упоминания о представителях ЛГБТ. Так, в девятой серии первого сезона слово "гей" в русском переводе заменили на слово "мальчик", а из шестой серии второго сезона вырезали сцену, в которой одна из героинь признается, что она не лесбиянка.

"Амедиатека" удалила из сериала "Эйфория" "около двух часов хронометража", сообщает "Осторожно, новости".

Ранее Хинштейн сообщил о первом деле, возбужденном по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его завели после запросов политика в отношении скандально известного издательства "Попкорн букс".

Теги: Хинштейн, ЛГБТ, сериалы, кино



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Ранее 10.01.2023 13:30 Мск Возбуждено первое дело о пропаганде ЛГБТ


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