Исследование: почти две трети новогодних поездок за рубеж россияне совершили в СНГ

Стало известно, какие страны россияне посещали в новогодние каникулы.

Согласно оценке МТС и "МегаФона", среди абонентов, выезжающих за рубеж, доля поездок в страны СНГ и ближнего зарубежья увеличилась примерно до 60%. В целом количество граждан России, выезжавших за рубеж в праздничные дни, сократилось на 33% год к году, оценил МТС. В "МегаФоне" зафиксировали иную динамику: количество абонентов компании, проводивших новогодние праздники за границей, выросло на 8% год к году.

По словам представителя "Т2 РТК Холдинга" (бренд Tele2), количество его абонентов в международном роуминге, то есть тех, кто выезжал за рубеж и пользовался там услугами связи, увеличилось на 43%.

Представитель "ВымпелКома" (бренд "Билайн") отказался от комментариев.

По данным МТС, наиболее популярным направлением, как и в прошлом году, была Белоруссия. На втором месте Казахстан. Сохранялся интерес к Турции и ОАЭ, в четыре раза вырос спрос на путешествия в Таиланд.

Наиболее популярными направлениями среди выезжавших абонентов "МегаФона" стали Турция, Абхазия, Грузия, ОАЭ и Таиланд, сообщает РБК.