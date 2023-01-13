На Украине готовят проект резолюции ООН по трибуналу против России

Страны ООН должны поддержать резолюцию о создании специального трибунала против России.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. По ее словам, Киев вскоре собирается вынести ее на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. "Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", — сказала дипломат.

Почти 88 лет назад США, Великобритания, Франция и Советский Союз подписали Лондонское соглашение и Устав Международного военного трибунала в Нюрнберге, напомнила Джапарова. "Это именно то, что мы должны сделать сегодня", — отметила она, сообщает "Укринформ".

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что идея Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран Евросоюза.