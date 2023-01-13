Россиян предупредили о дальнейшем подъеме заболеваемости гриппом

Заболеваемость гриппом в России, которая значительно снизилась во время новогодних праздников, продолжит расти.

Как сообщила в эфире телеканала "Россия-24" глава Роспотребнадзора Анна Попова, однако подъем не будет высоким. По ее словам, зафиксированный спад заболеваемости в новогодние праздники связан с тем, что граждане больше времени проводили дома и не обращались за медицинской помощью.

10 января в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России упала за последнюю неделю на 52%.

Ранее стало известно, что первый случай "кракена" в РФ выявлен в Пензенской области. При этом, Роспотребнадзор не планирует увеличивать антиковидные ограничения из-за появления в России подштамма.