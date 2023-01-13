13 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста не означает увеличения числа призывников

В России число военнослужащих, призванных на службу по призыву, останется на прежнем уровне и после изменения рамок призывного возраста.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "У нас количество срочников уменьшается с каждым годом, их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 000 человек в год... Речь шла только об изменении этих пределов возрастных", – заявил парламентарий.

Говоря о том, что весенний призыв будет осуществляться по смешанному типу, то есть ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, депутат подчеркнул, что это является лишь одним из возможных вариантов, однако решение будет принимать Минобороны. Картаполов также выступил против идеи привлекать всю молодежь к прохождению военных сборов, сообщает РБК.

Ранее депутат заявил, что во время весеннего призыва 2023 года в армию России могут начать призывать людей в возрасте до 30 лет. Полный переход к новой системе, предусматривающей призыв граждан от 21 года до 30 лет, займет до трех лет.

Теги: Госдума, призывники, армия



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.01.2023 01:00 Мск В Госдуме сообщили, что в армию планируется начать призыв людей до 30 лет
Ранее 11.01.2023 10:35 Мск В Госдуме оценили эффективность формирования мобилизационного людского резерва


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