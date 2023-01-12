Ural Music Night получил свыше 2 миллионов рублей президентского гранта

проект "Уральской ночи музыки" выиграл президентский грант более чем на 2,2 млн рублей. Итоги конкурса подвел первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. На эти средства команда Ural Music Night проведет конференцию музыкальной индустрии.

Грант в размере 4,3 млрд рублей распределили между 1 тыс. 845 проектами, получившими самые высокие балы. Всего же участие в конкурсе приняло 10 тыс. 615 инициатив.

Среди победителей также есть и другие свердловские команды. 1,58 млн получила организация "Мы - рядом", оказывающая социально-психологическую помощь семьям мобилизованных. Около 3 млн "получили создатели системы "Антибуллинговый десант", которая помогает развивать в регионах сообщества, специализирующиеся на безопасности в детских коллективах

Самый большой грант среди среднеуральцев получил проект "Лето на Заводе". Команде из Сысерти выделили 14,9 млн рублей.