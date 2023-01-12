ЮАР впервые за 30 лет доставила фрукты в Россию по морю

Спустя 30-летний перерыв ЮАР возобновила поставку фруктов на территорию РФ по морю. Первая выгрузка прошла сегодня в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам почетный консул ЮАР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Борисенко. Сразу после 2 тыс. тонн персиков, слив, винограда, авокадо и другие фрукты будут перераспределены в Москву и другие регионы страны.

Груз был доставлен из Кейптауна за 22 дня. Следующая загрузка на прямую поставку в порядка 5 тонн запланирована на 20 января, корабль придет в порт в середине следующего месяца.

До этого фрукты из ЮАР ехали в Россию по месяцу и более с перегрузкой в Роттердаме. По словам Борисекно, у поставщиков в Южной Африке, как и у самой РФ, возникли опасения по логистическому вопросу, однако с возобновлением морской поставки все они были развеяны.