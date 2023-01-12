Совладелец "Рив Гош" Мейер вышел из СИЗО под залог в 30 миллионов

Постановление городского суда Петербурга о продлении срока содержания в СИЗО совладельца "Рив Гош" Августа Мейера было отменено. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Олега Ткаченко.

По его словам, бизнесмена отпустили под залог в 30 млн рублей. Ранее суд продлил нахождение под стражей Мейеру до 1 марта 2023 года.

Напомним, что бизнесмена обвиняют сразу в трех эпизодах мошенничества на сумму в более чем 3 млрд рублей. По делу проходят и жена Мейера, а также гендиректор ООО "Биг бокс" Елена Стрельцова: обе находятся под домашним арестом.