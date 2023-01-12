Совладелец "Рив Гош" Мейер вышел из СИЗО под залог в 30 миллионов

12 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Накануне.RU

Совладелец "Рив Гош" Мейер вышел из СИЗО под залог в 30 миллионов

Постановление городского суда Петербурга о продлении срока содержания в СИЗО совладельца "Рив Гош" Августа Мейера было отменено. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Олега Ткаченко.

По его словам, бизнесмена отпустили под залог в 30 млн рублей. Ранее суд продлил нахождение под стражей Мейеру до 1 марта 2023 года.

Напомним, что бизнесмена обвиняют сразу в трех эпизодах мошенничества на сумму в более чем 3 млрд рублей. По делу проходят и жена Мейера, а также гендиректор ООО "Биг бокс" Елена Стрельцова: обе находятся под домашним арестом.

Теги: Рив Гош, Мейер, СИЗО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.12.2021 20:42 Мск Суд арестовал совладельца "Рив Гош" Стрельцову по делу о хищении 2,5 млрд
Ранее 09.12.2021 15:32 Мск Владельца "Рив Гош" и "Юлмарта" арестовали по делу о хищении 2,3 миллиарда рублей
Ранее 08.12.2021 13:43 Мск СМИ: В Санкт-Петербурге задержан владелец сети "Рив Гош" Август Мейер


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети