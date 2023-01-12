Жителей освобожденного Соледара эвакуируют в Шахтерск

Из освобожденного Соледара горожан эвакуируют для проживания в Шахтерск. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу администрации Шахтерска Александра Шатова. По его словам, за последние четыре дня приехало 80 человек, и эта цифра все время растет.

Эвакуировать гражданам через ЛНР помогают помогают военные, после чего к ним присоединяются сотрудники МЧС ДНР. На данный момент Шахтерск работает с Артемовским районом.

По прибытию с беженцами сразу начинают работать городские социальные службы, в числе которых и пенсионный фонд. На сбор необходимых данных уходит около суток, после чего, уже на следующий день, к делу преступают сотрудники пенсионного фонда, управления труда и социальной защиты. Благодаря оперативности, уже в течение месяца жители Соледара получат пенсионные выплаты.

Накануне вечером руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что территория города Соледар полностью освобождена от подразделений Вооруженных сил Украины. По словам бизнесмена, в населенном пункте была проведена зачистка. В частности, уничтожены не пожелавшие сдаться в плен украинские военные. При этом мирных жителей оперативно вывели из опасной зоны.