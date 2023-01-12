12 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: Leah Millis/Reuters

В личной библиотеке Джо Байдена нашли секретные документы

В личной библиотеке президента Джо Байдена нашли документы с грифом "секретно", сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

В материалах содержится информация на период, когда глава США был еще вице-президентом в администрации Барака Обамы. Предполагается, что документы могли находиться в доме Байдена в нарушении регламентов, когда тот был частным лицом.

Сам президент рассказал журналистам, что личные юристы завершили проверку прошлым вечером, подтвердив большой объем найденных секретных документов. Байден пообещал дать более подробный комментарий позднее и заявил о намерении сотрудничать с министерством юстиции.

Почти сразу после публикации новостей, спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что Конгресс США обязан расследовать инцидент.

Теги: Джо Байден, секретные документы, расследование, конгресс



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