12 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор: "Кракен" может стать доминирующим среди других штаммов Covid

Подштамм Covid-19, известный как "Кракен" с большой вероятностью может стать доминирующим на территории РФ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова. По его словам, такой вывод можно сделать на основании данных из других стран. 

"Известно, что его (подштамм "Кракен") геном состоит из двух частей - одна относится к "кентавру" (BA.2.75), другая - к еще одному субварианту "омикрона" BA.2.10.1. Такая "удачная" комбинация изменений наделила его свойством частично избегать защитного действия нейтрализующих антител, которые выработались у многих людей в ответ на перенесенные ранее заболевания коронавирусной инфекцией или вакцинацию", - пояснил Хафизов, добавив, что "Кракен" также является и субвариантом, которым многие россияне уже переболели.

Большую роль играет и то, что многие граждане уже вакцинировались, а потому встреча с другими штаммами подготовили организм россиян к новому мутирующему виду, выработав пусть и не 100%-ый, но все же иммунитет. Зарегистрированные в России тесты также позволят выявить новый вариант вируса.

В свою очередь главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что "Кракен" может широко распространиться по Европе уже в следующем месяце.

Ранее стало известно, что первый случай "кракена" в РФ выявлен в Пензенской области. При этом, Роспотребнадзор не планирует увеличивать антиковидные ограничения из-за появления в России подштамма.

Теги: кракен, коронавирус



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