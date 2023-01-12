В Челябинской области жителям 12 многоквартирных домов пересчитали плату за отопление на 2 млн рублей

В Коркино Челябинской области после вмешательства прокуратуры жильцам 12 многоквартирных домов пересчитали за теплоснабжение на сумму более 2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Фабрика ЮжУралКартон" предоставляет услуги теплоснабжения жильцам 12 многоквартирных домов. С июля 2022 г. по декабрь 2022 г. при начислении населению платежей за тепловую энергию применены экономически обоснованные тарифы вместо льготных для физических лиц.

Директору предприятия было внесено представление с требованием устранить нарушения. Требования надзорного ведомства удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также должностное лицо привлечено к административной ответственности.