В Челябинской области произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей

В Челябинской области произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В результате аварии пострадал один человек.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по региону, авария произошла на 29 км автодороги подъезд к Екатеринбургу на территории Сосновского района. Водитель грузового автомобиля Вольво с прицепом, по предварительным данным, допустил занос полуприцепа. В результате автомобили БМВ Х7 и Лада Ларгус, двигавшиеся в попутном направлении, столкнулись с большегрузом.

Водитель Газели, заметив ДТП, снизил скорость, в результате чего автомобили Мерседес и Ниссан Кашкай, следовавшие за ним, совершили столкновение. Водитель грузовика Ивеко, увидев происшествие, также применил экстренное торможение, в результате чего следовавший за ним автомобиль Хендэ Соната совершил столкновение.

Травмы получил водитель Вольво, он госпитализирован.

На месте организовано реверсивное движение.