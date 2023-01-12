12 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей

В Челябинской области произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В результате аварии пострадал один человек.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по региону, авария произошла на 29 км автодороги подъезд к Екатеринбургу на территории Сосновского района. Водитель грузового автомобиля Вольво с прицепом, по предварительным данным, допустил занос полуприцепа. В результате автомобили БМВ Х7 и Лада Ларгус, двигавшиеся в попутном направлении, столкнулись с большегрузом.

Водитель Газели, заметив ДТП, снизил скорость, в результате чего автомобили Мерседес и Ниссан Кашкай, следовавшие за ним, совершили столкновение. Водитель грузовика Ивеко, увидев происшествие, также применил экстренное торможение, в результате чего следовавший за ним автомобиль Хендэ Соната совершил столкновение.

массовое ДТП в Челябинской области(2023)|Фото: УГИБДД по Челябинской области

Травмы получил водитель Вольво, он госпитализирован.

На месте организовано реверсивное движение.

Теги: ДТП, авария,



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