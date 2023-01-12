Израиль не будет передавать Киеву оружие, чтобы не портить отношений с Россией - СМИ

Новое правительство Израиля не будет менять текущую политику в отношениях с Украиной и Россией, не будет передавать Киеву оружие, чтобы избежать ухудшения ситуации в российско-израильских отношениях, пишет американское издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

Израиль готов предоставлять Киеву продовольствие, медикаменты и другую гуманитарную помощь, но не военную технику. По данным издания, такая позиция устраивает Москву и возмущает Вашингтон.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 декабря поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Axios, украинский лидер выразил желание услышать об изменении израильской позиции по поставкам ПВО, но премьер не стал ничего обещать, напоминает РБК.