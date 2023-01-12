УВЗ отправил очередную партию танков "Прорыв" для Минобороны РФ

Уралвагонзавод закончил с очередным контрактом на поставку Министерству обороны РФ танков Т-90М "Прорыв". Партия уже отправилась в адрес заказчика.

"Работники нижнетагильского завода - лучшие специалисты в области танкостроения, – отметил отметил зампредседателя правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. – Сегодня подтверждением их мастерства являются одни из самых современных танков в мире – Т-90М "Прорыв". На них установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое. Они оснащены современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели. УВЗ в срок выполнил поставленную по гособоронзаказу задачу".

Отметить успешное завершение контракта решили посадкой небольшой елки. Такая традиция на заводе появилась еще в годы Великой Отечественной войны, когда предприятие в Нижнем Тагиле производило танки на протяжении трех месяцев. Тогда в канун 1942 года из сборочного центра вышел первый эшелон Т-34, а заводчане стали отмечать очередной елочкой завершение годового плана по производству спецтехники. Сейчас новое дерево вырастает каждый раз при исполнении контракта в рамках гособоронзаказа.



"Сегодня танковый конвейер УВЗ работает круглосуточно – так же, как и другие цехи механосборочного производства. Коллектив нижнетагильского предприятия делает все возможное для успешного выполнения задач государственной важности", – отметили в пресс-службе УВЗ.