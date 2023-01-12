УВЗ отправил очередную партию танков "Прорыв" для Минобороны РФ

12 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: uralvagonzavod.ru

УВЗ отправил очередную партию танков "Прорыв" для Минобороны РФ

Уралвагонзавод закончил с очередным контрактом на поставку Министерству обороны РФ танков Т-90М "Прорыв". Партия уже отправилась в адрес заказчика.

"Работники нижнетагильского завода - лучшие специалисты в области танкостроения, – отметил отметил зампредседателя правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. – Сегодня подтверждением их мастерства являются одни из самых современных танков в мире – Т-90М "Прорыв". На них установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое. Они оснащены современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели. УВЗ в срок выполнил поставленную по гособоронзаказу задачу".

Отметить успешное завершение контракта решили посадкой небольшой елки. Такая традиция на заводе появилась еще в годы Великой Отечественной войны, когда предприятие в Нижнем Тагиле производило танки на протяжении трех месяцев. Тогда в канун 1942 года из сборочного центра вышел первый эшелон Т-34, а заводчане стали отмечать очередной елочкой завершение годового плана по производству спецтехники. Сейчас новое дерево вырастает каждый раз при исполнении контракта в рамках гособоронзаказа.

"Сегодня танковый конвейер УВЗ работает круглосуточно – так же, как и другие цехи механосборочного производства. Коллектив нижнетагильского предприятия делает все возможное для успешного выполнения задач государственной важности", – отметили в пресс-службе УВЗ.

Теги: УВЗ, танк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети