12 Января 2023
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Происшествия В России Москва
Фото: wikipedia.org – docmonstereyes

Информация о сбежавшем в Москве солдате оказалась фейком

Информация о сбежавшем из московской воинской части солдате, вооруженном автоматом и гранатами, оказалась ложной.

Как сообщил RT источник, пьяный мужчина позвонил в военкомат и, назвавшись Дмитрием Афониным, заявил, что ушел в самоволку. Он высказал угрозы, что "скоро приедет взрывать".

Baza пишет, что "Афонин", вероятнее всего, оказался телефонным террористом. Номер, с которого он звонил, зарегистрирован в Тульской области.

По данным телеграм-канала, мужчина несколько раз позвонил в полицию разных районов Москвы и представился сбежавшим срочником, который готовит нападение.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что военнослужащий, вооруженный автоматом и гранатами, сбежал из воинской части в Москве. Его разыскивают полиция со спецслужбами.

Теги: солдат, москва, поиски, телефонный террорист



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