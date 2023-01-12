Росавиация начала отбор авиакомпаний для предоставления субсидий

Росавиация начала отбор авиаперевозчиков в рамках предоставления субсидий в целях возмещения операционных расходов при выполнении внутренних перевозок в ноябре 2022 – марте 2023 гг.

Субсидия будет перечисляться ежемесячно или за несколько месяцев сразу. В результате предоставления средств перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 22,2 млрд пассажиро-километров.

Всего по госпрограмме из федерального бюджета авиакомпаниям России будет предоставлено 25,3 млрд руб.