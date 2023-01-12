12 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Росавиация начала отбор авиакомпаний для предоставления субсидий

Росавиация начала отбор авиаперевозчиков в рамках предоставления субсидий в целях возмещения операционных расходов при выполнении внутренних перевозок в ноябре 2022 – марте 2023 гг.

Субсидия будет перечисляться ежемесячно или за несколько месяцев сразу. В результате предоставления средств перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 22,2 млрд пассажиро-километров.

Всего по госпрограмме из федерального бюджета авиакомпаниям России будет предоставлено 25,3 млрд руб.

Теги: Росавиация, субсидия, федеральный бюджет



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