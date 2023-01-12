В VK не стали комментировать информацию об угрозе увольнения сотрудникам, не вернувшимся в Россию

В VK не подтвердили, но и не опровергли информацию о планах уволить уехавших из России сотрудников, если те не вернутся. Ранее об этом сообщил Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на источник в компании.

"VK работает в гибридном формате. График и формат работы специалистов определяется индивидуально", - заявили в компании. Там добавили, что некоторые специалисты обязаны большую часть рабочего времени проводить в офисе из-за "доступа к определенным ресурсам, обеспечивающим безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов".

Источник РБК в компании сказал, что увольнять сотрудников не планируют, так как рынок испытывает дефицит IT-специалистов.