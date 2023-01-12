12 Января 2023
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Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Уральский политехнический колледж отменяет дистант, введенный после пожара

Уральский политехнический колледж, в здании которого на этой неделе произошел пожар, отменяет дистанционное обучение.

Напомним, утром 10 января сработала пожарная сигнализация в здании по проспекту Ленина, 89 в Екатеринбурге. Из подвального помещения колледжа повалил густой черный дым, а из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек – студенты и преподаватели. Пожар удалось ликвидировать около 11 часов утра, никто не пострадал.

После этого в учреждении сообщили, что с 12 января занятия по адресу Ленина, 89 будут проводиться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом занятия по адресу Конструкторов, 5 проводились в обычном формате.

Как сообщается сегодня на официальном сайте Уральского политехнического колледжа, начиная с понедельника, 16 января, все учебные занятия будут проходить в обычном режиме.

"Следите за расписанием", - отмечается в сообщении.

Напомним, что прокуратура начала проверку по факту пожара в колледже.

Теги: колледж, отмена, дистант



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