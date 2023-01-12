В Тюменской области младенца выбросило из автомобиля во время ДТП

В Тюменской области в ДТП погиб младенец и его мать, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Тюменской области.

На трассе столкнулись "Киа Спортейдж" и "Тойота Витц", один из автомобилей выехал на встречную полосу. В "Тойоте" ехала мама с двумя малолетними детьми, предварительно, семья из Тюмени. 30-летняя женщина-водитель скончалась на месте ДТП, ее ребенок, приблизительно шести месяцев, скончался по дороге в больницу, еще один ребенок, мальчик примерно трех лет госпитализирован. Водитель второго автомобиля за медицинской помощью не обращался. Обстоятельства ДТП выясняются.

Известно, что младенец перевозился в детской автолюльке, которую во время удара выбросило из автомобиля, второй ребенок перевозился в бустере. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД.

Из-за ДТП частично ограничено движение на 45-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Ялуторовском районе Тюменской области. Движение организовано в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную.