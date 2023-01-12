Суд взыскал с "Вечерних Ведомостей" более полумиллиона за судебные издержки

Корпорация "Маяк" добилась в суде взыскания с издания "Вечерние Ведомости" более полумиллиона рублей. Компания выиграла дело о вреде деловой репутации, который редакция якобы нанесла публикацией, и теперь "Маяк" решил покрыть судебные издержки за счет ответчика.

Как рассказала Накануне.RU адвокат издания Ольга Авдеева, речь идет о 465 тыс. рублях за оплату адвоката, 30 тыс. за филологическую экспертизу текста и 6 тыс. 869 за проезд защитника.

"Сегодня прошел процесс, было вынесено решение о взыскании судебных издержек, которые понес "Маяк" по рассмотрению иска. "Маяк" заявил значительную сумму - свыше 500 тыс. рублей и судья ее удовлетворил. Мы считаем, что такое решение незаконно, поскольку есть доказательства, что это чрезмерная сумма", - пояснила Авдеева.

По ее словам, сторона защиты предоставила в суде ответы других юридических компаний на вопрос о размере издержек в аналогичных процессах - в ответах указана сумма от 60 тыс. до 164 тыс. рублей. Адвокат также подчеркнула, что истец не доказал связь между платежкой на сумму 1,8 млн рублей и конкретно их делом - везде указано "издержка" и откуда взялась конкретная сумма в полмиллиона - непонятно.

"Мы считаем, что сумма завышена и несоразмерна нарушенному праву. Обо всем этом мы тоже сказали, однако наши доводы судью не впечатлили. Обычно судьи снижают сумму, однако в этот раз получилось так. Мы обязательно будет подавать апелляцию", - добавила Авдеева.

На момент публикации корпорация "Маяк" не прокомментировала решение суда.

Напомним, что издание "Вечерние Ведомости" ранее опубликовало материал об основателе корпорации Владимире Конькове. "Маяк" счел, что информация в конкретной публикации и других материалах ложная и в мае прошлого года выиграл спор. Речь шла также и о публикациях, информация в которых бралась из пресс-релизов прокуратуры.