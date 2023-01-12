В Совфеде озвучили "главную стратегию Евросоюза"

Вице-спикер Совета Федерации Коснтантин Косачев полагает, что единственная стратегия Евросоюза заключается в круговой поруке.

"Кто-то делает первый шаг, законный или нет, и вуаля, легитимность действу придает только корпоративная солидарность партнеров по беззаконию. Ни верховенства права. Ни демократии. Ни прав человека", - написал политик в своем Telegram-канале.

Исключительно и только круговая порука, позволяющая создать иллюзию законности, но главное – распылить ответственность за содеянное по возможно большему числу подельников, считает он.

"Евросоюз – банальное сообщество подельников", - подытожил Косачев.