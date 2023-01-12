Медведев потребовал провести социальную догазифкацию на присоединенных территориях

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев потребовал распространить программу социальной догазификации на присоединенные территории – ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонскую область. При этом пока нет данных о том, насколько газотранспортные системы этих регионов уже интегрированы в российскую, кто будет оператором газификации на этих территориях.

"Главное, что сейчас необходимо, – добиваться, чтобы тысячи и тысячи домохозяйств смогли воспользоваться этим как можно быстрее. И требуется распространить действие программы на новые регионы. Газификация домов значительно повысит качество жизни людей. Такая работа вообще там не велась", - заявил Медведев.