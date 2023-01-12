Военкор RT показал работу штурмовиков ЧВК «Вагнер» в Опытном

В Сети появилось видео штурма поселка Опытное в ДНР, об освобождении которого штурмовиками ЧВК «Вагнер» стало известно вчера 11 января. Кадры боевой работы «Оркестра» опубликовал военкор RT Андрей Ященко.

Съемочная группа в конце декабря побывала на передовой, и сняла репортаж, находясь непосредственно в атакующих порядках «вагнеровцев» — в нескольких десятках метров от вражеских позиций — где корреспонденты смогли пообщаться с бойцами ЧВК.

Несмотря на напряженную ситуацию и непрекращающийся обстрел, добровольцы продемонстрировали присутствие духа и передали привет соотечественникам.

«Все будет хорошо! Победа будет за нами! Слава России!» — сказал один из бойцов «оркестра».

Ожесточенные бои в Опытном, которое военные эксперты называют «южными воротами» в Бамут, бойцы ЧВК «Вагнер» вели за каждый дом, превращенный противником в огневые позиции. В ходе сражения за поселок ВСУ активно применяли артиллерию и бронетехнику.

Бахмутскому направлению командование украинской армии уделяет особое внимание, стараясь всеми силами остановить продвижение «музыкантов». Ради этого Генштаб ВСУ перебрасывает в район Бахмута все новые резервы, не считаясь с потерями, которые достигают 100 человек в сутки.

Тем не менее, несмотря на активное противодействие врага, штурмовики ЧВК «Вагнер» сумели проломить укрепленную оборону и полностью овладели Опытным после многомесячных боев.

Одновременно с этим «оркестр» достиг успехов в Соледаре, который также перешел под полный контроль отрядов «вагнеровцев». В настоящее время, как сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, ведется зачистка подземных коммуникаций и горных выработок предприятия «Артемсоль», где еще могут укрываться бойцы ВСУ.