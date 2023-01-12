Депутат ГД попросит проверить высказывания Гребенщикова на содействие терроризму

Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросит Следственный комитет РФ проверить высказывания музыканта Бориса Гребенщикова на предмет содействия терроризму и дискредитации ВС РФ.

"Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актеров, - заявил Хамзаев РИА Новости. - Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. "Спящие ячейки" Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывания лже-правды и демонстрации своей лояльности к Западу".

Гребенщиков в одном из интервью сообщил, что направил средства в помощь Украине, а также раскритиковал действия России.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил Генпрокурору Игорю Краснову обращение, в котором потребовал проверить высказывание певца Валерия Меладзе, сделанное на концерте в Дубае.