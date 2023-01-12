В Дагестане новые отключения электричества из-за штормового ветра

В Дагестане ухудшаются погодные условия, что приводит к новым отключениям электричества. На проводах налипает снег, обледенение и штормовой ветер приводят к авариям. "Энергетики ведут восстановительные работы в непрерывном режиме", - заявили в Минэнерго России.

Ранее ведомство сообщило, что утром число отключенных от электричества абонентов в регионе удалось сократить до 4,8 тыс. человек, а изначально без света осталось более 25 тыс. человек.

"Прогнозы об ухудшении метеоусловий подтвердились, сегодня стихия спровоцировала новые и повторные технологические нарушения на энергообъектах. Работы будут продолжаться до полного устранения последствий непогоды. В восстановительных мероприятиях задействованы 33 бригады энергетиков: 132 специалиста, 49 единиц спецтехники", - сообщили в северокавказском филиале "Россетей".

МЧС по Республике Дагестан предупредило об усилении 12-13 января шквалистого ветра с порывами до 28 м/с.