Половина европейцев заявили о снижении уровня жизни и недовольстве политикой ЕС

Около 45% европейцев испытывают трудности в связи со своими доходами. Об этом пишет Еuronews.

46% европейцев признают, что их уровень жизни уже снизился, еще 39% ожидают снижения в этом году. Только 14% не ожидают каких-либо изменений.

В наибольшей степени ощутили ухудшение в таких странах: Кипр (об этом заявили 70% опрошенных), Греция (66%), Мальта (65%), Франция (62%), Португалия (57%). 39% респондентов признались, что им трудно оплачивать свои ежемесячные счета.

В целом 56% европейцев выражают недовольство мерами, принятыми на уровне ЕС для борьбы с ростом стоимости жизни. На уровне национальных правительств этот показатель еще выше - 64%.

Половина респондентов (51%) говорят, что дела в ЕС идут в неправильном направлении, и чуть менее трети говорят, что дела идут в правильном направлении. На уровне своих стран уровень недовольства выше - в среднем 62% граждан ЕС говорят, что дела в их родной стране идут в неправильном направлении.

При этом действия ЕС по поддержке украинского режима одобряют 74% европейцев, 23% - не одобряют.

Опрос был проведен к октябре и ноябре.