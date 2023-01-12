В Екатеринбурге таксиста оставили без 5000 рублей и двух телефонов

В Екатеринбурге таксист стал жертвой разбойного нападения. Ему не только пришлось несколько часов возить пассажира по всему городу, но и получить вместо оплаты угрозы пневматическим пистолетом.

Инцидент произошел ночью 7 января. Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, очередной пассажир постоянно менял адрес конечного пункта, из-за чего 31-летнему таксисту пришлось возить его буквально по всему городу на протяжение нескольких часов. Остановившись на Дорожной,12 пассажир уже должен был за проезд порядка 5 тыс. рублей, однако просто вышел из автомобиля и направился в квартиру, где у друзей находился его приятель. Водитель сразу вышел за клиентом, потребовав свои деньги, однако вместо этого на шум на улице выбежал знакомый пассажира с пневматическим пистолетом.

Попытка заступиться за приятеля вылилась в угрозы оружием и разбой - у таксиста забрали два телефона стоимостью 16 тыс. рублей. После этого потерпевший решил уехать с места преступления и обратиться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска быстро нашли и задержали подозреваемого в нападении, доставив в дежурную часть. Там молодой человек сразу дал признательные показания. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель 1995 г.р., сборщик-комплектовщик одного из интернет-магазинов. Он пояснил, что один из телефонов уже успел продать. Второй смартфон и пистолет сотрудниками полиции при осмотре квартиры были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой с применением оружия". За это подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Ведется расследование.

