Венгрия считает поставку оружия на Украину угрозой жителям Закарпатья

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил о том, что страна не планирует поставлять оружие Украине и перевозить его по своей территории из других стран, руководствуясь интересами не только своей безопасности, но и безопасности этнических венгров в Закарпатье.

"У Венгрии – особая геополитическая ситуация, которая заключается в том, что мы могли бы перевозить оружие (на Украину) только через Закарпатье, и поэтому мы не участвуем в поставках. Это необходимо для защиты проживающих там сотен тысяч венгров", - цитирует ТАСС заявление Гуйяша, имеющего в правительстве страны ранг министра, на встрече с журналистами.

Комментируя возможные поставки Киеву тяжелой военной техники другими государствами, в том числе немецких танков Leopard, он отметил, что "все, включая правительство Германии, хотят избежать мировой войны, но венгерское правительство всегда предупреждало о возможности эскалации конфликта" на Украине.