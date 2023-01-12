Власти Антальи запретили женщинам ниже 160 см выходить из дома

Ураганный ветер в турецкой провинции Анталья заставил власти пойти на неординарный шаг. В Twitter-аккаунте губернатора региона появился запрет выходить на улицы женщинам ниже 160 см, чтобы их не сдуло. Выяснилось, что подобный запрет местные власти публикуют уже не в первый раз – прошлые ураганы легковесным девушкам также предлагали пережидать дома.

Накануне в провинции не работал аэродром и было закрыто судоходство, на море разыгралась буря, а теперь идут мокрый дождь и снег, передает TourDom.ru